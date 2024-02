Super Bowl 2024 | il BBQ sandwich di Kansas City contro il Clam Chowder di San Francisco Aspettando la sfida dell' anno

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 10 febbraio 2024) La finale delè uno dei più importanti eventi sportivi, e non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Domenica 11 febbraio all'Allegiant Stadium a Las Vegas in Nevada, si contenderil titolo le due squadre di football americano NFL arrivate in finale: iChiefs, e i San49ers.anticipata frae SanA prescindere da quale squadra si tifa, il cibo è sempre stato una parte fondamentale di tutti i, e questo è un aspetto che entusiasma sia gli appassionati di football che i fan del buon mangiare. In preparazionea partita di domenica 11 aprile, ...