Sud Pontino Operazione anticamorra “Anni 2000” | le condanne del processo d’Appello

(Di sabato 10 febbraio 2024) SUD– Dopo una camera di consiglio durante oltre cinque ore: tre assoluzioni, conferma delleper gli imputati componenti della componente Mendico, riforma di quelle per gli imputati ritenuti vicini alla famiglia Antinozzi, ridotta della metà della condanna per Adolfo Pandolfo, tornato in libertà Maria Carmine Messore. E’ il bilancio, in sintesi, della L'articolo Temporeale Quotidiano.

SUD Pontino – Molti degli indagati erano conosciuti per essere considerati affiliati o vicini al clan Mendico Antinozzi o per essere stati ... (temporeale.info)

Poste Italiane, come ogni anno, celebra la Festa degli innamorati di San Valentino con colorate cartoline filateliche. Un’occasione unica per ogni ... (temporeale.info)

Nella foto, un recente incontro del Psi a Sperlonga Il coordinamento del Psi del Sud pontino ha convocato un incontro a Formia, in agenda dalle 18 del 23 ...Poste Italiane, come ogni anno, celebra la Festa degli Innamorati di San Valentino con colorate cartoline filateliche. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ...Un dossier che punta su musica e arti figurative con Ligabue e Caravaggio sino alla fotografia immersiva. Si pensa anche a una pianta per ogni abitante ...