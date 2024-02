Sud Africa Congo | orario | dove vederla e probabili formazioni

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sudoggi in campo la finale del terzo posto della Coppa d’Questa sera alle ore 21 in campo la finale per il terzo e quarto posto della Coppa d’. Il Suddi Hugo Broos sfiderà la Repubblica Democratica deldi Sébastien Desabre. Il Sudsi è dovuto arrendere in semifinale contro la Nigeria: quattro a due per le aquile nella lotteria dei rigori dopo l’1-1 nel corso dei novanta minuti. La Repubblica Democratica delinvece ha perso 1-0 nei tempi regolamentari contro la Costa d’Avorio. Ai quarti e agli ottavi le due nazionali hanno eliminato Marocco, Capo Verde, Guinea ed ...

Prima, però, c'è la finalina per il terzo posto, con il Sudafrica che sfida la Repubblica Democratica del Congo.