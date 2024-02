Successo meritato | Napoli gioisce | Stasera i ragazzi hanno dato tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) Anche al Romeo Neri il Cesena impone la sua legge e prosegue la sua corsa: capolista solitaria con ben +12 sulla Torres che nel pomeriggio ospita la Juventus Next Gen. Le reti segnate da Adamo e Shpendi permettono ai bianconeri di avvicinarsi al turno infrasettimanale in casa con l’Arezzo martedì alle 20,45 con la fiducia al livello massimo. nel 2024 il Cesena non ha mai subito reti. Mister Micheleha confermato la sua tradizione di imbattibilità quando si trova a sostituire Mimmo Toscano che ieri era squalificato e ha assistito al match in tribuna e a fine gara è stato chiamato sotto la curva a festeggiare con i tifosi impazziti dalla felicità. Da quando Toscano e il suo viceguidano il Cesena in campionato con il Riminivinto quattro derby su quattro. "Voglio ringraziare iper quello che ...