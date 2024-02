Studenti Erasmus belgi pestati alla Vucciria

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Palermo – Dueuniversitariin città per il programmae un ventenne palermitano sono stati vittime di un’aggressione la scorsa notte nella zona del mercato dellaa Palermo. Secondo quanto raccontato dai tre giovani ad una pattuglia di carabinieri, il gruppo è stato accerchiato e preso a calci e pugni da alcuni aggressori non ancora identificati. I due, entrambi ventenni, sono stati trasportati all’ospedale Civico di Palermo per essere medicati, mentre il coetaneo palermitano è stato portato al nosocomio Buccheri La Ferla. Sull’episodio di violenza stanno indagando i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili del pestaggio. L'articolo proviene da Ilpalermo.it.