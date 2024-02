Studenti allontanati dalla cerimonia La rettrice incontra i ragazzi | Ho espresso il mio rammarico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ladell’ateneo di Firenze Alessadra Petrucci hato alcuni rappresentanti degliper un chiarimento riguardo alla loro mancata partecipazione alladi inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Firenze che si è svolta ieri presso il Teatro Musicale del Maggio Fiorentino. "Glihanno apprezzato la disponibilità immediata dellache haloro il suo personale" si riferisce in una nota dell’ateneo. Secondo quanto spiegato in una nota diffusa dall’Unione degli universitari, due giorni fa alcunierano stati "trattenuti" dalle forze dell’ordine "per evitare proteste" in occasione dellaa cui ha preso parte il presidente della ...