Studente sospeso per aver criticato la scuola | Gramellini | “La scuola si smarrisce quando pretende di assomigliare a una caserma”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 10 febbraio 2024) "Non si può sospendere unoper dodici giorni solo perché hala sua. Verrebbe da appellarsi al ministro competente, se non fosse che quello dell’Istruzione ha appena proclamato in Parlamento la propria incompetenza, appellandosi all’autonomia scolastica, espressione talmente vaga che sembra fatta apposta per fungere all’occorrenza da sapone neutro con cui lavarsi le mani". L'articolo .