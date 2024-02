Studente sospeso per aver criticato la scuola | Fratoianni SI | “Chi pensa di essere ancora nel Ventennio dovrebbe leggere Don Milani”

Un docente del dipartimento di Filosofia dell’Università di Torino è stato sospeso per un mese per una chat irriguardosa con foto e video ... (ilfattoquotidiano)

Tensione, un po’ di paura tra i compagni di scuola di incorrere a loro volta in eventuali provvedimenti, ma anche una promessa: quella di non ... (ilrestodelcarlino)

di Valentina Reggiani "Come mi sento? Sinceramente sono molto dispiaciuto: non credo sia giusto quello che è successo, penso di aver detto la ... (ilrestodelcarlino)

"Non si può sospendere uno Studente per dodici giorni solo perché ha criticato la sua scuola . Verrebbe da appellarsi al ministro competente, se non ... (orizzontescuola)

Con certezza granitica proclama pubblicamente che il caso conferma il fallimento della scuola e, a procedimento in corso, entra a gamba tesa, pubblicamente, nella sfera dell'autonomia scolastica ...Ricorrerà al Tar lo studente sospeso per 12 giorni dall'Istituto Barozzi per un'intervista. Foto e video per sostenere la sua versione ...Da alcune settimane si sono susseguite una serie di segnalazioni anonime indirizzate all’Università di Torino su presunti comportamenti inappropriati che sarebbero avvenuti nelle aule e negli uffici d ...