Strumenti musicali in condominio | risarcimenti stellari se non si seguono le regole attuali

(Di sabato 10 febbraio 2024) Se hai la passione di suonare devi stare attento a dove vivi. Se abiti in un appartamento e suoni uno strumento rischi grosso. Un musicista sa benissimo che per coltivare la sua passione per la musica deve disporre di uno scantinato insonorizzato e farlo in appartamento non è la cosa più conveniente. Se stai imparando a fare musica devi sapere che se vivi in un palazzo ci sono una serie di limitazioni per il tuo hobby. Suonare nel tuo appartamento può essere infatti molto rischioso perché può causare problematiche con gli altri condomini. Cosa si rischia se si suona in un appartamento (cityrumors.it)In un contesto residenziale, infatti, a meno che non disponi di un ambiente insonorizzato, possono sorgere problematiche di convivenza con i tuoi inquilini. La musica, anche se è bella, può essere un disturbo per gli altri abitanti del palazzo o per i vicini, che possono lamentarsi del ...