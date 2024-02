Stoltenberg | ' Nato si prepari a confronto decennale con Mosca'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il segretario generale della, Jens, ha affermato che l'Alleanza atlantica deve prepararsi alla possibilità di uncon la Russia e quindi espandere più rapidamente l'industria della difesa dei suoi Paesi membri, passando da ritmi lenti da tempo di pace a ritmi di produzione veloci da conflitto. "Lanon vuole una guerra con la Russia", ha premessoin un'intervista alla Welt am Sonntag. "Ma dobbiamo prepararci a unche potrebbe durare decenni", ha avvertito in dichiarazioni all'edizione domenicale del quotidiano tedesco Die Welt. "Se il presidente russo Vladimir Putin vince in Ucraina, non c'è garanzia che l'aggressione russa non si estenda ad altri Paesi", ha sostenuto l'economista e politico norvegese come ...