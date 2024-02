Stoltenberg | la Nato si prepari a un confronto decennale con Mosca

(Agenzia Vista) Da giorni è in corso il presidio degli agricoltori con i trattori alla Nomentana, a ridosso del Raccordo Anulare. "Siamo qui, forti e tosi" dice uno di loro. "Siamo qui per avere una s ...(Agenzia Vista) E' in corso da giorni a Roma il presidio dei trattori alla Nomentana. Nella notte tra il 9 e il 10 febbraio i trattori sono partiti in corteo per sfilare sul Grande Raccordo Anulare. Q ...GAZA, 10 FEB - La prevista offensiva israeliana su Rafah, sulla punta meridionale della Striscia di Gaza, potrebbe provocare "decine di migliaia di morti e feriti", secondo Hamas, che ha invitato il C ...