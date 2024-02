Stellantis Piero De Luca PD | Pomigliano non si tocca

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) CasoDe: Ci batteremo al fianco dei lavoratori. Dal Governo solo propaganda. Chiediamo un piano industriale serio e concreto Caso. Oggi è tornato sul temaDein una iniziativa aD’Arco. “Il Partito Democratico si batte per difendere il sacrosanto diritto al lavoro di migliaia di lavoratrici e lavoratori. L’incontro di stamattina lo testimonia. Il nostro obiettivo è aiutare a salvaguardare il sito diper difendere l’occupazione e la tenuta di un sito industriale strategico per il Sud e per l’intero Paese”. Lo ha detto il deputato dem nell’intervento all’iniziativa del Pd sulla vertenzad’Arco. “Un’eventuale riduzione o ...