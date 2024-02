Statua gigante di Costantino torna visibile a Roma | visibile a Villa Caffarelli

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 febbraio 2024) La creazione della riproduzione È stata inaugurata unacolossale dialta 13 metri, in scala 1:1, grazie al sistema di stampa 3D e all’utilizzo di materiali come calchi positivi in resina rinforzata. La superficie è stata ricoperta con miscele di gesso dipinte per assomigliare al marmo originale, alterato dall’esposizione agli elementi. Il risultato sono facsimili esatti dei frammenti originali che si trovano conservati all’interno del Palazzo dei Conservatori in Campidoglio, nel complesso dei Musei Capitolini, a pochi metri di distanza. L’ingresso alla visita della colossaleè insul Campidoglio e l’ingesso è gratuito. Ma si consiglia di visitare i Musei Capitolini e quindi anche il cortile del Palazzo dei Conservatori dove si possono visitare i resti originali ...