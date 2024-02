“Sta baciando un ragazzo” Mahmood | la scoperta dopo l’esibizione a Sanremo 2024 Fan impazziti

(Di sabato 10 febbraio 2024), riflettori accesi sul cantanteil bacio. Un’edizione densa di sorprese e di colpi di scena quella del 74esimo festival della musica italiana. Proteste sortei risultati della classifica della quarta puntata dedicata alle cover, nella consapevolezza che i dati possono notevolmente stravolgere la situazione fino all’ultimo voto. Ma al di là di questo, i riflettori oggi si accendono anche su un altro ‘caso’, quello del bacio trae un. Riflettori accesi sue non solo persul palcoscenico di. Per l’artista è ormai indubbio il successo:conquista la platea dell’Ariston con un brano che ha già tutti i requisiti per diventare ...

Un libro, il suo terzo, ancora per le donne. Contro la violenza. "Non è normale", s'intitola così in cui Cathy La Torre spiega tutti i tipi di violenza e ...Chiara Ferragni ha seguito, comodamente da casa sua, la quarta serata del Festival di Sanremo, una delle più attese della settimana, ovvero, quella delle cover. L'influencer, che lo ..."Le frasi ascoltate ieri su quel palco sono roba da baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull ...una trasmissione. Ma Amadeus non ci sta. Visibilmente irritato, ha risposto in modo netto a chi gli ...