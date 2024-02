Spray al peperoncino sulla metro M3 di Milano | soccorse tre persone intossicate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Qualcuno, per ragioni non chiarite, ha nebulizzato delloalin un vagone della linea M3 (gialla) dellapolitana di. Tutto è avvenuto sabato pomeriggio intorno alle ore 15.30 in prossimità della stazione Duomo. Due ragazze di 16 e 18 anni e una donna di 53 sono rimaste leggermente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi coordinati dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, ma nessuna dellecoinvolte era in gravi condizioni e non è stato necessario evacuare il convoglio. Solo una delle donne è stata accompagnata per accertamenti in codice verde al Fatebenefratelli. I vigili del fuoco hanno fatto arieggiare l’ambiente mentre la polizia dellapolitana sta cercando di individuare i responsabili, anche mediate i ...