Spray al peperoncino a scuola | un altro caso | 5 studenti lievemente intossicati

PADOVA - Rissa tra una ventina di ragazzi con tanto di tirapugni e spray al peperoncino, e per cosa? Per "il possesso" del campetto di basket in ... (ilgazzettino)

Qualcuno, per ragioni non chiarite, ha nebulizzato dello Spray al peperoncino in un vagone della linea M3 (gialla) della metro politana di Milano . ... (ilgiorno)

Tutto è avvenuto sabato pomeriggio nei pressi della stazione Duomo. I responsabili non sono stati ancora individuati, ma la polizia sta indagando ...Prima lo spray al peperoncino in classe, poi la corsa in ospedale con 5 studenti intossicati. È successo all’Istituto Marco Minghetti di Legnago (Verona), dove la dirigenza e gli insegnanti hanno ...Spray al peperoncino spruzzato in una scuola in provincia di Verona. Cinque ragazzi sono rimasti intossicati e portati in ospedale ...