Sprangate al tabaccaio La polizia arresta il rapinatore

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ladi Stato ha assicurato alla giustizia ilche ha aggredito una delle sue vittime durante uno degli ultimi colpi, poi fallito. L’episodio si è verificato in una tranquilla giornata di fine gennaio, quando due individui mascherati e armati con una pistola giocattolo hanno tentato di rapinare una tabaccheria-ricevitoria del villaggio Ferrari a Brescia. Il coraggioso intervento del proprietario, supportato da alcuni cittadini che hanno risposto alle sue richieste d’aiuto, ha portato all’arresto in flagranza di uno dei rapinatori da parte di una volante delladi Stato giunta tempestivamente sul luogo dei fatti. Il secondo malvivente, dopo aver colpito violentemente il titolare della tabaccheria con una spranga di ferro, è fuggito a bordo di un’auto rubata, successivamente rintracciata e ritrovata ...

