Sport in tv oggi sabato 10 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 10 febbraio 2024)10ci aspetta una giornata ricca di. Proseguono i Mondiali degliacquatici con tuffi, pallanuoto e nuoto artistico grandi protagonisti a Doha. Abbuffata diinvernali con i Mondiali di biathlon e la Coppa del Mondo di sci alpino (gigante maschile a Bansko, gigante femminile a Soldeu), ma anche sci di fondo, slittino, combinata nordica, sci freestyle. Da non perdere il Sei Nazioni di rugby e le fasi calde dei tornei di tennis della settimana. Ricco menu per gli appassionati di ciclismo con Tour de la Provence, Figueira Classic, Vuelta Marcia, Tour of Oman e Tour of Antalya. Ampio spazio alla Coppa del Mondo di scherma, da seguire anche il World Indoor Tour di atletica leggera. Consuetofolto con i campionati nazionali di ...