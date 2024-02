Spagna sotto choc Due gendarmi speronati e uccisi da un motoscafo dei narcos

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 10 febbraio 2024) Alla guerra con le armi spuntate. Lashock per lo speronamento di un gommone della guardia civile da parte di un potentedeiche ha provocato la morte di due agenti e il ferimento di altri due la notte scorsa nel porto di Barbate, a Cadice. Drammatiche le immagini dell’inseguimento in un video rilanciato sui social: sei narco-lance entrano in rada per cercare riparo...