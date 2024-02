Spagna | lancia narcos sperona motovedetta | morti due agenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Duedella Guardia Civile sono rimasti uccisi e due feriti, di cui uno gravemente, nellomento di un fuoribordo veloce di narcotrafficanti dellasulla quale i militari svolgevano ieri notte un pattugliamento nel porto di Barbate (Cadice), a sud ovest della. Secondo la ricostruzione della Guardia Civile, glierano impegnati in un'operazione per identificare gli occupanti di imbarcazioni superveloci utilizzare da bande di narcotrafficanti, "una di queste ha investito in pieno ladeglidel Gruppo di azione rapida della Guardia Civile (Geas), su cui si trovavano sei". Tre persone sono state arrestate, riferiscono fonti investigative citate dall'agenzia Efe. "Rabbia e indignazione" è stata ...