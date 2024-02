Spaccio nel Salento In casa cocaina e kit per la droga | in manette 46enne

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pubblicato il 10 Febbraio, 2024 Dopo gli episodi dei giorni e delle settimane scorse, ancora un episodio dinel. Ieri a Lecce, infatti, nel quartiere Santa Rosa, gli agenti Dell squadra mobile della Polizia di Lecce hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 46 anni di Lecce perdi stupefacenti. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Arresto pernel, ecco il materiale ritrovato Durante la perquisizione all’interno dell’abitazione l’uomo é stato trovato in possesso di circa 9 grammi trae sostanza da taglio, materiale da confezionamento, bilancino di precisione e soldi contanti. L’operazione é avvenuta nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore ...

L'ultima condanna in ordine di tempo per Tartaglia risale a luglio dello scorso anno nell'ambito del processo relativo ad una operazione contro un gruppo di persone che gestiva lo spaccio di droga nel ...Ieri a Lecce, nel quartiere Santa Rosa, la Squadra Mobile ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 46 anni di Lecce per spaccio di stupefacenti.