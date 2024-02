Spacciava nei boschi sopra Rogno | in manette un 25enne di Sovere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 10 febbraio 2024)droga in una zonava di, tra San Vigilio e la frazione Monti. Il via vai continuo di auto di acquirenti ha allarmato i residenti, che hanno chiamato i carabinieri segnalando una possibile attività di spaccio. Giovedì 8 febbraio, intorno alle 15, i carabinieri di Costa Volpino hanno raggiunto il luogo indicato per un controllo ed hanno fermato N.C.,di, già noto alle forze dell’ordine, proprio mentre stava cedendo una dose ad un cliente. Addosso al pusher sono stati trovati 10 involucri contenenti cocaina per un totale di 13 grammi e qualche grammo di hashish, il tutto custodito in un borsello. Il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e venerdì mattina il giudice ha convalidato il suo arresto e ha ...