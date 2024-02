Spaccata la targa per i Martiri delle Foibe a Firenze Ripristinata da poco dopo un precedente vandalismo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Vandalizzata lain memoriavittime, nella piazza dedicata aidell’Istria e della Venezia Giulia, vicino alla Fortezza da Basso. Laera statapochi giorni fa,un. E’ stata rotta di nuovo. Ci sono indagini della polizia e della Digos per risalire ai colpevoli. Sono state acquisite immagini dalle telecamere pubbliche.

12.00 La targa in memoria dei Martiri delle Foibe è stata spaccata nel Giorno del Ricordo che il Paese sta celebrando. E' accaduto a Firenze nella ... (servizitelevideo.rai)

Foibe – Vandalizzata la targa in memoria delle vittime delle Foibe a Firenze, nella piazza dedicata ai martiri dell’Istria e della Venezia Giulia, vicino alla Fortezza da Basso. La targa era stata ...Vandalizzata la targa in memoria delle vittime delle Foibe a Firenze, nella piazza dedicata ai martiri dell'Istria e della Venezia Giulia, vicino alla Fortezza da Basso. La targa era stata ripristinat ...Vandalizzata la targa in memoria delle vittime delle Foibe a Firenze, nella piazza dedicata ai martiri dell’Istria e della Venezia Giulia, vicino alla Fortezza da Basso. La targa era stata ...