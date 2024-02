Soumahoro | gli stivali di gomma irrompono a Sanremo | la mossa di Parenzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Una domanda sunon si nega a nessuno, nemmeno agli ospiti in apparenza più lontani dall'Ariston e dalla musica. Così quel folletto pop di David, a L'aria che tira su La7, si diverte a incalzare professori, politici e attivisti in studio su quanto sta accadendo in queste ore in Liguria. Si parte con l'esimio storico Franco Cardini. «Del Festival non gliene frega niente?», lo stuzzica il conduttore. «Non lo seguo granché, sono mozartiano quindi Amadeus mi andrebbe anche bene - replica il prof con una battuta -, ma gli metterei degli smoking diversi». Quindi tocca ad Aboubakar, e si passa dai suoidibranditi davanti al Parlamento al paio di calzature cheappoggia sul tavolo, per ricordare il Travolta-gate. «Lei lo segue? È un grande evento ...