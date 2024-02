Sorpresa di Mahmood | bacio ad un ragazzo | il cantante come non l’abbiamo mai visto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 10 febbraio 2024) Proprio mentre volgeva al termine la serata delle cover del Festival di Sanremo 2024, sui social ainiziavano a circolare alcune brevi clip diin intimo intento a regalare limoni. Non si tratta di video promo legati al Festival, ma in un altro progetto con uno stilista americano a cui ha collaborato ildi Tuta Gold. Cos’è questo video dihttps://t.co/Sl9EMd32Vh — Miss chifo (@miss chifo) February 10, 2024 La belladi: il corto con ilad un modello. I filmati che asono stati pubblicati sui social (anche dalla famosa drag queen Aquaria) fanno parte del cortometraggio “Safe From Harm” di Willy Chavarria, girato per accompagnare la nuova sfilata del designer. Di...