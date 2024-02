Sondaggi politici | Fratelli d’Italia scende al 28 | 8% | il M5s in crescita

(Di sabato 10 febbraio 2024) L'ultimoo di Termometro politico mostra per questa settimana un calo dello 0,3% perd'Italia. Il Movimento Cinque Stelle in salita.

Viviamo in tempi incerti. Lo conferma il sondaggio condotto da Demos per l’Atlante Politico pubblicato su Repubblica. E l’incertezza coinvolge tutti gli ambienti politici. E sociali.Il leader di Italia Viva a Bologna per presentare il suo nuovo libro: "Meloni e Conte Non politici ma influencer" ...Il sondaggio di Termometro Politico sull'apprezzamento della 74esima edizione del Festival della canzone italiana ...