Sondaggi politici | FdI perde voti e la fiducia nel governo Meloni è ai minimi storici | risalita del Pd

L'ultimo Sondaggi o di Termometro politico mostra per questa settimana un calo dello 0,3% per Fratelli d'Italia. Il Movimento Cinque Stelle in ... (fanpage)

Non è un inizio di 2024 positivo per Fratelli d’Italia che continua a perdere consensi. Lo rileva la Supermedia AGI/Youtrend di questa settimana con i ...Domenica 11 febbraio in Finlandia ci sarà il ballottaggio per eleggere il nuovo presidente del paese. I due candidati più votati al primo turno, che si è tenuto lo scorso 28 gennaio, sono l’ex primo m ...Meloni leader più amata, ma cala la fiducia nel governo. Schlein rincorre Conte mentre tra i partiti primeggia ancora Fratelli d'Italia, ma calano i consensi.