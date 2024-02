Sondaggi politici elettorali oggi 10 febbraio 2024 | FdI ancora in testa | il Pd staccato di 9 punti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 10 febbraio 2024)10– Si riduce il divario tra Fratelli d’Italia e Partito democratico, mentre i consensi per il Movimento 5 stelle rimangono stabili. È quanto emerge dalo realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, che vede FdI al primo posto con il 28,7 percento (-0,1% in una settimana) seguita dal Pd al 19,7 percento (+0,2%). Il M5s è fermo al 164,percento, seguito da Forza Italia al 9,3 percento (-0,1%) e dalla Lega all’8,3 percento (-0,1%). Sotto la soglia del 4 percento l’Alleanza Verdi/Sinistra, al 3,6 percento (+0,1%), e Azione, stabile al 3,6 percento. Secondo Tecnè, più della metà degli italiani non ha fiducia nel governo Meloni. Il 52,4 ...