Sommer | scalda i guantoni! Roma prolifica tra le mura di casa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024) Yannarriva a-Inter con ben quattordici clean sheet all’attivo, dopo la prestazione contro la Juventus nella quale è stato di fatto spettatore non pagante. In vista di stasera, però, avrà a che fare con una squadratra ledi. QUANTI GOL – Una delle forze dell’Inter in questa stagione è sicuramente la sua difesa, con soli 10 gol subiti, guidata dal portiere Yannche ha collezionato ben 14 gare con la porta inviolata. L’ultima volta proprio nell’1-0 contro la Juventus a San Siro, partita dove non ha praticamente fatto una parata., però, dovrà tenersi ben più pronto questa sera ere i guantoni: la, infatti, è una squadra parecchio profilica tra ledi ...