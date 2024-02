Smettere di fumare non è mai troppo tardi | grandi e rapidi benefici sul rischio di morte a ogni età

l’ipnosi è una pratica che viene utilizzata per diversi scopi. Molto conosciuta per l’uso che se ne in ambito psicoterapeutico, meno per quello ... (open.online)

Racconta Terry Southern, co-sceneggiatore di Il dottor Stranamore – Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba, che la pre-produzione del film accadeva in un periodo nel quale ...“Il nostro obiettivo deve essere quello di portare più persone possibile a non fumare o a smettere, ma a chi non riesce a smettere dobbiamo dare una corretta informazione con linee guida emanate dal ...Alla presentazione dell’indagine Piepoli: "Il proibizionismo non è la soluzione al problema" “Finora in Italia abbiamo avuto un approccio ideologico e non si è voluto affrontare il tema della riduzion ...