Smaila a parlare di Foibe | Colpo grosso… di La Russa

(Di sabato 10 febbraio 2024) Come tutti gli anni avvicinandosi al Giorno del ricordo sullelo storico Eric Gobetti finisce sotto la polemiche della destra che da sempre lo accusa di negazionismo. Ieri al liceo D’Azeglio di Torino all’inizio della lezione di Gobetti un piccolo drappello di militanti di Gioventù Nazionale si sono presentati davanti all’entrata del liceo con uno striscione e alcuni fumogeni. Poi hanno esposto uno striscione con su scritto “Gobetti, firmi anche tu la proposta per revocare l’onorificenza conferita dalla Repubblica Italiana a Tito?”. Non è la prima volta che l’autore del libro “E allora le?” viene attaccato. Ogni anno la destra ci riprova. A febbraio del 2022 a Verona Casa Pound aveva diffamato lo storico torinese, definendolo “sociopatico e disturbato”, cercando di impedire l’incontro che si sarebbe dovuto tenere in città. Nel 2021 erano ...

L'attore e showman figlio di esuli fiumani: "Importante attirare l'attenzione di chi non vuole riconoscere vicenda storia" "E poi comunque, in coda , ... (sbircialanotizia)

L'attore e showman figlio di esuli fiumani: 'Importante attirare l'attenzione di chi non vuole riconoscere vicenda storia' ...Il minorenne, che dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso, è stato “accompagnato a seguito di flagranza” (ex art. 18-bis del D.P.R. 448/1988) presso gli uffici degli operanti e poi affidato ...In seguito all’entrata in vigore dell’ordinanza n. 24 del 2 febbraio 2024, volta a regolamentare la conduzione degli animali, la raccolta delle deiezioni e il decoro urbano, il Nucleo Operativo ...