SmackDown 09 02 2024 Il potere delle decisioni

(Di sabato 10 febbraio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Siamo reduci da un’incandescente conferenza stampa tenutasi a Las Vegas che ci ha lasciato diversi strascichi in vista di WrestleMania XL, una Road che si prospetta ricca di colpi di scena e questo show blu non sarà da meno. Direi quindi di non perdere tempo e di immergerci subito nello show. PROMO: Triple H fa il suo ingresso tra il tripudio del pubblico, sul ring ci sono anche Adam Pearce e Nick Aldis. Il Triplo parla di quanto accaduto 24 ore prima dicendo che non gli importa veramente niente né di The Rock, né del suo ruolo e nésue opinioni. Triple H continua dicendo che è ben chiaro chi ha ildi prendere lein WWE e quindi se non si fosse capito, ufficializza ancora una volta il match fra Roman ...