Slittino | Steu Kindl vincono il doppio ad Oberhof Settimi Nagler Malleier

(Di sabato 10 febbraio 2024) Arriva la seconda vittoria stagionale per gli austriaci Thomase Wolfgangnella Coppa del Mondo di. Trionfo, anzi, dominio, in quel di: primo appuntamento di due weekend consecutivi in terra tedesca (settimana prossima anche le sprint a chiudere). Già in testa dopo la prima run, gli austriaci hanno gestito la situazione nella seconda superando i teutonici Hannes Orlamünder e Paul Gubitz di 123 millesimi (terzo podio stagionale per loro). Completa il podio un altro duo tedesco, quello dei veterani Wendl/Arlt, staccati di 190 millesimi. Nella top-5 anche i lettoni Bots/Plume e gli austriaci Mueller/Frauscher. Fuga in classifica di Coppa perche provano a guadagnare spazio per agguantare la prima Sfera di Cristallo della ...