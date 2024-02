Slittino | Cdm | Vötter e Oberhofer seconde a Oberhof per soli 33 millesimi

(Di sabato 10 febbraio 2024), 10 feb. – (Adnkronos) – Quinto podio consecutivo e sesto in totale per Adrease Marionche adchiudono in seconda posizione a33di secondo dalle tedesche Jessica Degenhardt / Cheyenne Rosenthal, vincitrici con il tempo complessivo di 1?26?244. Terze a metà gara, le azzurre hanno saputo disegnare una seconda manche pressoché perfetta sul budello tedesco, costringendo l?equipaggio tedesco a migliorare il record della pista per mantenersi davanti, mentre le austriache Egle/Kipp hanno dovuto cedere la leadership provvisoria, scivolando in terza posizione a 0?121 dalle vincitrici. Il successo di questa prima tappa diconsente a Degenhardt/Rosenthal di riprendersi la vetta della classifica generale di Coppa del mondo con 570 punti e sole 10 lunghezze di margine suquando al termine della stagione mancano solo tre gare. L'articolo CalcioWeb.

Arrivano ottime notizie per i colori azzurri da Whistler , in Canada, dove è in corso la seconda tappa di Coppa del Mondo di Slittino . Andrea ... (sportface)

Oberhof , 10 feb. - (Adnkronos) - Quinto podio consecutivo e sesto in totale per Adreas Vötter e Marion Oberhof er che ad Oberhof chiudono in seconda ... (liberoquotidiano)

Oberhof, 10 feb. - (Adnkronos) - Quinto podio consecutivo e sesto in totale per Adreas Vötter e Marion Oberhofer che ad Oberhof chiudono in seconda posizione a soli 33 millesimi di secondo dalle ...Quinto podio consecutivo e sesto in totale per Adreas Vötter e Marion Oberhofer che ad Onberhof chiudono in seconda posizione a soli 33 millesimi ...Quinto tempo per Alex Gufler nella prova di Nations Cup che ha aperto la prima delle due tappe di Coppa del Mondo di Oberhof, in Germania. L'altoatesino ha coperto il budello tedesco in 43"863, ...