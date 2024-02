SKY – Milan-Napoli | le ultime | Mazzarri torna alla difesa a tre | Ostigard e Simeone dal 1?

(Di sabato 10 febbraio 2024)sorprende con laa 3: ilsfida ila San Siro: la formazione e le chiavi del big match della 24esima giornata. Il prossimo big match della Serie A vedrà ildi Walteraffrontare ila San Siro nella 24esima giornata del campionato. Entrambe le squadre si daranno battaglia in un incontro decisivo per le ambizioni di Champions League. La sfida si preannuncia avvincente, con i rossoneri saldamente posizionati in classifica, ma gli azzurri decisi a recuperare terreno per accedere alle prime quattro posizioni. Il fascino intramontabile di questa rivalità tra le due squadre aumenta l’attesa per una partita che si preannuncia equilibrata e tattica. La redazione di Sky Sport riporta l’interessante mossa tattica di Walter ...

Stefano Pioli interviene in conferenza stampa alle 14.00 alla vigilia di Milan-Napoli. Milannews24 segue LIVE le sue parole. COME CAMBIA IL NAPOLI CON MAZZARRI – «Più che le caratteristiche e le quali ...Un match che si preannuncia equilibrato e molto tattico. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, per la sfida contro il Milan, Walter Mazzarri torna alla difesa a tre con Ostigard che titolare ...Come riportato da Sky Sport, per la sfida contro il Milan, Mazzarri torna alla difesa a tre con Ostigard che titolare insieme a Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo ballottaggio Cajuste-Zielinski.