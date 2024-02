SIW | Card aggiornata di Giorno del Giudizio 2024 | biglietti quasi esauriti

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

Dopo Ultimatum e le ultime puntate d System, ecco al momento la card definitiva di "Superior Italian Wrestling", in programma Domenica 3 Marzo al Tuscany Hall di Firenze:

SIW Superior Italian Championship
Steve Valentino (c) Vs Maurizio Merluzzo

Steel Cage Match for SIW Superior WILD Championship
Electra (c) Vs Swan

SIW Superior Tag Team Championship
BBB (Mirko Mori & Nico Inverardi) (c) Vs Adriano & Ema Corsi

3 Way Match
Francesco Akira Vs Picchio Vs Leon Chiro w/Liz Rage

Lazzarin Debut Match
Danny Lazzarin Vs Alex Flash

Hair Vs Career No DQ Match (Only for G.M)
Paolo Cellammare Vs Stryke Hellwig

Superior Rumble Match for #1 Contender for All SIW Titles