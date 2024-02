Siviglia vs Atletico Madrid – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’cercherà di riprendersi da un risultato deludente in Copa del Rey quando riprenderà la sua campagna di Liga in trasferta adomenica 11 febbraio. La squadra di Diego Simeone ha perso 1-0 in casa contro l’Athletic Bilbao nell’andata della semifinale di Copa del Rey mercoledì sera, ma ilsi presenterà all’appuntamento forte del successo per 2-1 sul Rayo Vallecano nella massima serie spagnola. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreYoussef En-Nesyri è tornato tempestivamente dal calcio internazionale per la trasferta del ...