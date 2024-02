Siulf Lazio | “Importo stipendio di febbraio basso | problematiche per i Finanzieri”

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nella visualizzazione degli importi relativi alla busta paga di, alcuni colleghi hanno rappresentato di aver trovato degli ammanchi stipendiali rispetto alle somme mediamente percepite, con molta probabilità derivanti dai conguagli fiscali a debito, tali da andare a percepire pochi euro di, con tutta una serie digestionali e familiari che ne scaturiscono. L’amministrazione, in qualità di sostituto d’imposta, esegue le operazioni di fine anno sulla contribuzione globale dei lavoratori e degli elementi variabili della retribuzione, ricalcolando l’IRPEF ed i contributi INPS dovuti dai dipendenti, per l’anno precedente (2023), sulla base del reddito effettivamente percepito e, a norma di legge, operando il c.d. “conguaglio fiscale” ex art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, entro il 28 ...