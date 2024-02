Sinner svela cosa ha fatto durante la settimana di Sanremo | non ha visto neanche la famiglia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Jannikè stato impegnatissimo dopo il successo degli Australian Open. Il tennista italiano, che ha detto di no ad Amadeus che lo voleva a, dopo il trionfo di Melbourne non ha avuto il tempo nemmeno per stare con la sua

Il quarto di finale di Jannik Sinner non inizia nel migliore dei modi. L’italiano contro Rublev scenderà in campo la sera tardi e questo potrebbe ... (notizie)

Il trionfo a Melbourne è già un ricordo per Jannik: il ritorno in campo è alle porte, ma prima arriva una delusione inattesa.Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Invitato come ospite del podcast ufficiale del Manchester City, Erling Haaland - attaccante norvegese tornato titolare dopo un'assenza di quasi due mesi - ha dato vita ad una ipotetica formazione di ...