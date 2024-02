Sifilide | gonorrea | Hpv | a Milano è boom di contagi tra i giovani E c’entra la movida

(Di sabato 10 febbraio 2024), di, clamidia, micoplasma, Hpv. E anche Hiv. Aè allarme malattie sessualmente trasmissibili tra i. “Le infezioni stanno aumentando. Non è un dato solo italiano. È un fenomeno europeo, dobbiamo fare qualcosa", dice l'infettivologo Andrea Gori, presidente dell'associazione Anlaids Lombardia. I numeri Il trend e le città dellaLa prevenzione I numeri "Sullaabbiamo aumenti negli ultimi quattro anni che arrivano fino al 200%. È tantissimo. E un altro aspetto riguarda l'Hpv", il Papillomavirus umano. "Nonostante ci sia il vaccino, continuiamo a vedere tantissime nuove infezioni da Hpv. Non si vaccinano i figli, perché sono 'santi', sono bravissimi, eppure si infettano. Rileviamo diffidenza e ...

Negli Usa è boom di casi di sifilide, che è tutt’altro che debellata anche in Italia. I consigli dell’esperto, in particolare alle donne ...Sifilide, allarme negli USA: è boom di casi, +83% in 5 anni. Non accadeva da 80 anni che negli Stati Uniti si registravano questi numeri ...Gli Stati Uniti sono nel pieno di un'epidemia di malattie sessualmente trasmesse, con 2,5 milioni di casi di clamidia, gonorrea e sifilide registrati nel 2022, l'ultimo anno per cui vi siano informazi ...