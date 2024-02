Siamo al vostro fianco Il governo ai trattori | riecco l' esenzione Irpef

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nei giorni più intensi delle proteste dei, con una delegazione in procinto di far ascoltare le sue ragioni a milioni di italiani da Sanremo, ilincontra le associazioni di categoria più «istituzionali», ricevendole a Palazzo Chigi e confermando, prima di tutto, per bocca della stessa premier Giorgia Meloni, che l'rimarrà, anche se solo per i redditi fino a 10mila euro. È da poco passata l'ora di pranzo quando nella sede delarrivano i vertici di Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri, Alleanza Cooperative. A riceverli, oltre alla premier, il ministro competente, Francesco Lollobrigida, e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini (in videocollegamento), con i ministri Giorgetti, Piantedosi, Fitto, Ciriani, Calderone. Meloni mette subito le carte sul tavolo: ...