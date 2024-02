Si torna a lavorare sulla ciclopedonale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Con l’avvio di un nuovo progetto e l’assegnazione dei lavori a una ditta ritenuta sicura e affidabile, riprende il cantiere dell’ultimo tratto dellaPisogne-Toline, che dovrà essere completato entro 180 giorni. Da qualche giorno gli operai sono al lavoro per la costruzione dell’ultimo tratto di ciclabile a sbalza sul lago in territorio pisognese. Le opere erano ferme da quasi due anni, con i conseguenti problemi derivanti dal traffico a senso unico alternato coordinato da un semaforo. Dopo lo stop dei lavori e le criticità riscontrate con la precedente ditta appaltatrice, la transizione verso la nuova azienda ha segnato il via libera per la ripresa delle attività sul terreno, dissipando i malumori e le perplessità tra la popolazione. Il costo stimato per questa fase dell’opera ammonta a 800mila euro, di cui 200mila a carico del Comune di Pisogne. Si ...