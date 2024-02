Si rompe una tubazione Montale resta senz’acqua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024)senza acqua dell’acquedotto per tutta la giornata di ieri a causa della rottura di una delle tubazioni principali della rete. Si sono salvate dal black-out idrico solo le frazioni, quelle collinari di Tobbiana e Fognano e quella di pianura della Stazione. Nel capoluogo, abitato da circa seimila residenti, l’acqua è mancata del tutto con gravissimi disagi sia alle abitazioni che agli esercizi commerciali, in particolare bar, ristoranti, parrucchieri e supermercati. Il guasto si è verificato in via Risorgimento, nella parte alta del capoluogo, proprio davanti all’antica Fonte del Bagno dove si è rotto un tratto didi circa tre metri. Una delle ragioni che ha reso più lungo e difficile del previsto l’intervento di ripristino è il fatto che si trattava di un tubo vecchio in cemento-amianto, risalente alla prima realizzazione ...