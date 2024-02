Si finge corriere per rivedere la ex | arrestato 38enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoSiperla ex compagna, ma vieneper atti persecutori. Protagonista unmassafrese che si era recato a Laterza, comune di residenza della ex. In particolare l’uomo, non avendo accettato la conclusione della relazione con la vittima, da alcuni mesi avrebbe posto in essere una serie di condotte moleste e vessatorie nei suoi confronti, culminate nella vicenda che si è consumata ieri mattina presso l’appartamento della donna, quando il, con il pretesto di doverle consegnare un pacco, si“Amazon”, cercando di farle aprire la porta di casa al fine di incontrarla. Tuttavia la vittima, riconosciuta la voce, si sarebbe ben guardata dall’aprire la porta di casa all’ex ...