Si fa presto a dire bianco | ne sono stati classificati circa 160 Ecco come uscirne al meglio quando si vuole ridipingere casa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ilè spesso considerato un colore neutro in, “facile” da usare soprattutto sulle pareti. Ma non è proprio così. Dietro infatti alla semplice dicitura di “” si nascondono moltissime sfumature che trasformano questo colore in uno dei più complessi da scegliere. Insomma, dietro una apparente anonima parete bianche, in realtà c’è molto di più. Quadri, antiquariato e il ricordo di Gianni: Donatella Versace apre le porte disua ...