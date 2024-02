She’s A Woman – Storie di coraggio | orgoglio | amore e disonore di 33 regine della musica

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dall’8 marzo sarà in libreria e negli store digitali “” (Rizzoli Lizard), il nuovo libro dello scrittore e giornalistale EZIO GUAITAMACCHI con la prefazione di GIANNA NANNINI. In “”, Guaitamacchi racconta ledi 33 (come i giri di un vinile) tra le più iconiche, donne piene die coscienza politica, che hanno saputo rappresentare la forza del pensiero, del sentimento esensualità in un mondo, quellopop rock, dove, da sempre, regna il maschilismo. L’autore guida il lettore nelle vicende di queste protagoniste che hanno affrontato sfide, superato ostacoli e lasciato un segno indelebile, rivelando dettagli ...