Seth Rollins | “CM Punk è un uomo vecchio e fragile”

(Di sabato 10 febbraio 2024)e CMsono ai ferri corti da diverso tempo ormai: storyline o realtà, i due si lanciano frecciatine da diversi anni e quest’anno, col ritorno del Second City Saint in WWE, sembrava arrivato il momento dello scontro finale. A WrestleMania 40, secondo i piani originali (o almeno, quelli riportati da alcune testate), CMavrebbe dovuto sfidare proprio l’attuale World Heavyweight Champion, ma l’infortunio del primo ha rimandato l’incontro tra i due. Parlando con Denise Salcedo di Fightful,ha “demolito”con parole al vetriolo:“Uno di noi è un, l’altro è un giovane stallone. Tornerò in un paio di settimane, lui tornerà tra uno o due anni prima di farsi ...

Non solo Seth Rollins , come riportato poco fa. Anche Becky Lynch , moglie del Visionary, ha il contratto in scadenza quest’anno e, al contrario ... (zonawrestling)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Come dichiarato durante l'inizio di puntata di SmackDown dal GM dello show blu Nick Aldis, a Elimination Chamber in quel di Perth, Australia, avrà luogo l'omonimo match anche in versione maschile per ...E se arrivasse Damian Priest… La Road to WrestleMania sta vivendo di emozioni pazzesche: Cody Rhodes, Roman Reigns, The Rock ed anche l’Elimination Chamber Match in cui verrà decretato il primo ...