Serve chiarezza

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sul caso del polo crematorio si è accesa anche la bagarre politica. La consigliera comunale d’opposizione Paola Francesca Scarano (Gruppo misto Bologna più) ha attaccato: " Tutto questo non è accettabile, non si possono aspettare diversi mesi per usufruire di un servizio che non costa poco, senza considerare l’aspetto umano". Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune, Stefano Cavedagna, e la consigliera regionale di FdI Marta Evangelisti vogliono chiarimenti: "Per far luce su questa situazione, estremamente grave, abbiamo già chiesto un’udienza conoscitiva urgente in Comune, chiedendo la convocazione di Bologna Servizi Cimiteriali, oltre a un’interrogazione in Regione".