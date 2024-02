Serie C 2023 2024 | Padova fermato dal Trento | vince ancora il Novara

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) Prosegue lacon i match validi per la 25ª giornata del Girone A. Seconda vittoria consecutiva per il Vicenza, che passa 2-0 in casa dell’Atalanta Under 23. Stesso risultato del successo di settimana scorsa contro la Pergolettese per i ragazzi di Stefano Vecchi, che scavalcano i bergamaschi e si issano al quarto posto a 40 punti. Un gol per tempo con Rolfini a sbloccare l’incontro al 26? e con il ritorno al gol, dopo sei giornate, di Ferrari al 59?. Inutile il gol al 93? di Falleni. L’Arzignano domina in casa contro la Giana Erminio e tornare dopo sei partite, cinque pareggi e una sconfitta. Finisce 3-0 a favore della squadra di Bianchini grazie alle reti di Milillo (42?), Parigi (83?) e Lakti (86?). Arzignano che scavalca proprio la Giana, 12ª a 31, e sale all’11° posto con 32 ...