Serie B2 femminile Il Luca Consani» riceve il Terracina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Appuntamento casalingo per il "" contro il. La squadra di Rossi, per la quattordicesima giornata diB2, e prima di ritorno, alle 19 al palazzetto di piazza Atleti Azzurri d’Italia ospita la Futura92. A salire in Maremma sarà la capolista Futura, reduce dalla qualificazione alla final four di Coppa Italia. Basterebbe solo queste premesse per far capire il valore dell’avversario, va aggiunta poi anche Arianna Barboni capitano e opposta, giocatore fuori categoria per questo campionato. La Pallavolo Grossetonon farà la vittima sacrificale ma cercherà di vendere cara la pelle per portare a casa punti preziosi per la classifica. Il programma: La Smeralda-Europea 92 ...